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Favorita? Atual campeão mundial, França goleia África do Sul com autoridade em amistoso

Diante de seus torcedores, em Lille, franceses foram implacáveis e massacraram os sul-africanos...
LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 19:34

Publicado em 29 de Março de 2022 às 19:34

Teve show da campeã do mundo, na tarde desta terça. A França goleou a África do Sul pelo placar de 5 a 0, em amistoso em casa. Mbappé marcou duas vezes e Giroud, Ben Yedder e Guendouzi fecharam a goleada do time francês, em Lille.
DOMÍNIO TOTAL DA FRANÇAOs donos da casa dominaram de maneira plena, as ações da partida. Os franceses estiveram maior parte do tempo a bola e finalizaram muito mais do que a África do Sul. Logo aos seis minutos, Giroud levou perigo, finalizando dentro da área e obrigando Williams a fazer uma grande defesa.MBAPPÉ E UM GOL PARA REVER VÁRIAS VEZES​Na marca dos 23 minutos da etapa inicial, Kylian Mbappé marcou uma maravilha de gol: ele recebeu no lado esquerdo, perto da área e finalizou colocado, no ângulo direito. A bola encobriu o goleiro e foi bem na coruja. Gol de placa para iniciar a goleada.
COMEÇANDO A VIRAR PASSEIONove minutos após o golaço e Mbappé, Griezmann deu belo passe para Giroud bater no canto direito e marcar o segundo. Aos 38´, Digne obrigou Williams a fazer uma boa defesa ao finalizar de primeira.
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GOLEIRO SUL-AFRICANO EVITOU ALGO PIORA segunda etapa se iniciou com duas boas chances para Mbappé, mas Williams trabalhou para fechar o gol novamente. Na primeira, ele espalmou contra o travessão em um reflexo fantástico e fez uma outra grande defesa, se antecipando após conclusão do camisa 10 francês. Aos 30 minutos, foi marcado um pênalti após puxão do zagueiro Xulu. Mbappé foi para a bola e dessa vez, superou o goleiro.
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EXPULSÃO E MAIS GOLSAos 35 minutos, Pogba recebeu cruzamento e tocou de cabeça para Ben Yeder completar. Já na marca dos 39´Mudau deu uma entrada dura e foi expulso. E ainda deu tempo para Guendouzi bater bonito no canto e fechar a goleada.
GRUPO DA CAMPEÃ NA COPAA França agora espera o sorteio da Copa do Mundo, nesta sexta, para ver quem terá no caminho de se manter como campeã mundial.
Crédito: FrançapassaporcimadaÁfricadoSul(DENISCHARLET/AFP

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