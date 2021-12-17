Fator Morumbi! São Paulo teve melhor aproveitamento como mandante entre os rivais

O São Paulo teve um bom aproveitamento em casa na temporada. O clube fechou a temporada com o melhor rendimento como mandante entre os seus rivais do Estado. No Morumbi, foram 19 vitórias, 13 empates e quatro derrotas em 36 jogos disputados, aproveitamento de 64,8%.Em compensação, o Santos teve 62,3%, enquanto o Corinthians fechou com 59,3% e o Palmeiras com 57,8%. O São Paulo teve um bom rendimento em casa principalmente no primeiro semestre, nas disputas do Campeonato Paulista e da Libertadores.

A chegada de Rogério Ceni também fez o rendimento no Morumbi crescer. Em sete jogos, foram quatro vitórias (Corinthians, Internacional, Sport e Juventude), dois empates (Ceará e Athletico-PR) e somente uma derrota (Flamengo).

> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aquiA torcida foi outro fator que ajudou o São Paulo, principalmente em partidas em casa na reta final do Campeonato Brasileiro. Desde o retorno do público aos jogos, foram 185 mil torcedores que foram ao Morumbi ver os jogos da equipe, com uma renda bruta de mais de R$ 7,4 milhões.