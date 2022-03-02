Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fator Morumbi pode ser essencial para o São Paulo em reta final do Paulistão

Tricolor disputará três das últimas quatro partidas da fase de grupos do campeonato em casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2022 às 18:00

Publicado em 02 de Março de 2022 às 18:00

O São Paulo assumiu a liderança do grupo B do Campeonato Paulista, após vencer o Água Santa. Agora, o Tricolor Paulista se prepara para enfrentar as últimas partidas da fase de grupos do campeonato.Porém, há um fator que pode ser um grande aliado do time nesta reta final. Dos quatro jogos que faltam para avançar para as próximas fases, três deles serão disputados em casa, no Morumbi.
Até o momento, o Tricolor não perdeu nenhum jogo disputado em casa. As duas próximas partidas serão clássicos, contra o Corinthians e o Palmeiras.No Morumbi, a equipe empatou com o Inter de Limeira e o Ituano, e venceu o Santo André.
Além dos dois clássicos, também disputará a partida contra o Botafogo-SP em casa.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosO São Paulo volta a campo, portanto, no próximo sábado (05), contra o Corinthians, às 16h.
Crédito: SãoPauloteráMorumbicomoaliadonosúltimosjogosdafasedegruposdoPaulista(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados