Fator Morumbi pode ser essencial para o São Paulo em reta final do Paulistão

O São Paulo assumiu a liderança do grupo B do Campeonato Paulista, após vencer o Água Santa. Agora, o Tricolor Paulista se prepara para enfrentar as últimas partidas da fase de grupos do campeonato.Porém, há um fator que pode ser um grande aliado do time nesta reta final. Dos quatro jogos que faltam para avançar para as próximas fases, três deles serão disputados em casa, no Morumbi.

Até o momento, o Tricolor não perdeu nenhum jogo disputado em casa. As duas próximas partidas serão clássicos, contra o Corinthians e o Palmeiras.No Morumbi, a equipe empatou com o Inter de Limeira e o Ituano, e venceu o Santo André.

Além dos dois clássicos, também disputará a partida contra o Botafogo-SP em casa.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosO São Paulo volta a campo, portanto, no próximo sábado (05), contra o Corinthians, às 16h.