Fator casa faz a diferença para os anfitriões no Campeonato Rural

Os anfitriões se deram bem nos jogos de ida da quarta fase (quartas de final) do Campeonato Rural, realizados neste fim de semana, sábado (19) e domingo (20).
Em São José do Calçado, a seleção da casa recebeu no sábado (19) a de Presidente Kennedy, no Estádio Motorista. E atropelou o adversário: 4 a 0. No mesmo dia, Itaguaçu acabou com a invencibilidade de Itaguaçu, com uma boa vitória por 3 a 0. O time panquense teve a chance de diminuir o prejuízo, mas perdeu um pênalti no fim da partida.
Já no domingo (20), Jaguaré venceu Ecoporanga por 4 a 1. Paulinho Pimentel abriu o placar. Stanley empatou de falta para a equipe ecoporanguense. No segundo tempo, Thiaguinho, também de falta, colocou Jaguaré novamente na frente. E depois ampliou para 3 a 1. De pênalti, Paulinho Pimentel deu números finais à partida. E em Anchieta, a seleção do município do litoral sul bateu a de Ibatiba por 3 a 0.
As partidas de volta acontecem no próximo fim de semana, sempre às 14h. No sábado (26), acontecem os confrontos Ecoporanga x Jaguaré, Pancas x Itaguaçu e Presidente Kennedy x São José do Calçado. E no encerramento das quartas de final, no domingo (27), Ibatiba x Anchieta.
Quarta Fase/Quartas de final Jogos de ida
Chave Norte
Jaguaré 4 x 1 Ecoporanga
Itaguaçu 3 x 0 Pancas
Chave Sul
Anchieta 3 x 0 Ibatiba
São José do Calçado 4 x 0 Presidente Kennedy