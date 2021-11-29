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futebol

Fator casa! Calleri tem bons números no Morumbi em seu retorno ao São Paulo

Atacante argentino marcou quatro gols no estádio em nove jogos disputados desde o seu retorno. Camisa 30 ainda não marcou gols fora de casa nessa temporada...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 08:00
O Morumbi vem sendo um fator primordial nos números de Jonathan Calleri em seu retorno ao São Paulo. Isso porque o atacante argentino marcou todos os gols desde a sua volta no estádio. Foram nove jogos na casa são-paulina nessa temporada com Calleri em campo. Nesses duelos, quatro tiveram gols do argentino: Santos (1 a 1), Ceará (1 a 1), Corinthians (1 a 0) e Sport (2 a 0). E nessas quatro partidas que Calleri deixou sua marca, ele foi titular.
Quando começou na reserva, nos jogos diante de Atlético-GO, América-MG e Atlético-MG, ele atuou em poucos minutos e não conseguiu balançar as redes adversárias.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoComo titular, somente em dois duelos ele não balançou as redes: na derrota para o Flamengo por 4 a 0, quando foi expulso com oito minutos de jogo e diante do Athletico-PR, em empate sem gols. Contra o Furacão, ele foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo.
Aliás, Calleri só atuou os 90 minutos contra o Ceará. Em todos os outros jogos ele foi substituído quando começou como titular. Desde que chegou, o argentino soma 402 minutos em casa, com quatro gols marcados, média de um gol a cada 100 minutos.
Crédito: CalleritembonsnúmerosnoMorumbidesdeasuavoltaaoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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