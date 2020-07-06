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Fase de oitavas de final da Liga dos Campeões não será em campo neutro

Manchester City, Barcelona, Bayern de Munique e Juventus irão jogar em seus países para tentar classificação para as quartas de final. Sorteio da próxima fase acontece nesta sexta...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 11:50

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 11:50

Crédito: Uefa cedeu pressão de clubes que queriam jogar em seus domínios (Divulgação
Apesar de preferir que as oitavas de final da Liga dos Campeões fossem disputadas em sede neutra, a Uefa cedeu a pressão dos clubes que irão jogar as partidas de volta em seus domínios, de acordo com o jornal “As”. Com isso, Porto e Guimarães são descartadas e Barcelona, Manchester City, Bayern de Munique e Juventus recebem seus adversários em seus respectivos países.
O Barcelona e o Manchester City foram os times que mais pressionaram para realizar seus encontros em casa e para que o Real Madrid não jogasse em campo neutro. Pep Guardiola está vendo a força dos merengues nesta reta final de temporada e, apesar de ter conseguido vitória no Bernabéu, não quer dar nenhum tipo de vantagem aos espanhóis.
As quatro partidas de volta que restam para finalizar a fase de oitavas de final serão realizadas entre os dias sete e oito de agosto. As quartas de final vão ser jogadas entre os dias 12 e 15 e o sorteio para definir os confrontos irá acontecer nesta sexta-feira. As semifinais serão nos dias 18 e 19 e a decisão será no Estádio da Luz no dia 23 de agosto.

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