Fase de oitavas de final da Liga dos Campeões não será em campo neutro

Crédito: Uefa cedeu pressão de clubes que queriam jogar em seus domínios (Divulgação

Apesar de preferir que as oitavas de final da Liga dos Campeões fossem disputadas em sede neutra, a Uefa cedeu a pressão dos clubes que irão jogar as partidas de volta em seus domínios, de acordo com o jornal “As”. Com isso, Porto e Guimarães são descartadas e Barcelona, Manchester City, Bayern de Munique e Juventus recebem seus adversários em seus respectivos países.

O Barcelona e o Manchester City foram os times que mais pressionaram para realizar seus encontros em casa e para que o Real Madrid não jogasse em campo neutro. Pep Guardiola está vendo a força dos merengues nesta reta final de temporada e, apesar de ter conseguido vitória no Bernabéu, não quer dar nenhum tipo de vantagem aos espanhóis.