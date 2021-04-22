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futebol

Fãs do Manchester United protestam contra donos do clube no CT

Torcedores bloquearam entradas do Centro de Treinamento contra a família Glazer e só deixaram a manifestação após conversas com comissão técnica e jogadores...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 11:04

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 11:04
Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Torcedores do Manchester United protestaram contra os donos do clube, a família Glazer, no Centro de Treinamento da equipe na manhã desta quinta-feira, segundo a imprensa inglesa. Os fãs só deixaram o local após conversarem com membros da comissão técnica e jogadores do elenco.A manifestação pedia a saída dos Glazers dos Diabos Vermelhos e pediam a adoção do modelo de propriedade da Alemanha, em que a torcida tem a maioria das ações do clube. Solskjaer tentou acalmar a situação, mas recebeu como resposta que eles "não precisavam de uma lição histórica" vinda do comandante.
Na última quarta-feira, Joel Glazer, co-diretor executivo do Manchester United, pediu desculpas publicamente aos torcedores por entrar no projeto da Superliga Europeia. O torneio foi alvo de diversos protestos de torcedores, mas principalmente na Inglaterra.

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