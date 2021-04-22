Fãs do Manchester United protestam contra donos do clube no CT

Torcedores do Manchester United protestaram contra os donos do clube, a família Glazer, no Centro de Treinamento da equipe na manhã desta quinta-feira, segundo a imprensa inglesa. Os fãs só deixaram o local após conversarem com membros da comissão técnica e jogadores do elenco.A manifestação pedia a saída dos Glazers dos Diabos Vermelhos e pediam a adoção do modelo de propriedade da Alemanha, em que a torcida tem a maioria das ações do clube. Solskjaer tentou acalmar a situação, mas recebeu como resposta que eles "não precisavam de uma lição histórica" vinda do comandante.