futebol

Farense x Benfica: onde assistir e prováveis escalações

Enquanto os Encarnados buscam a vitória fora de casa para colar no Porto, o Farense tenta se afastar da zona do rebaixamento....
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 20:01

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Atual quarto colocado, o Benfica viaja até a cidade de Faro para conquistar os três pontos e colar no vice-líder Porto. O time de Jorge Jesus não vive um bom momento no Campeonato Português: nos últimos cinco duelos, só venceu um. Já o Farense está no 15º lugar e dependendo das combinações de resultados, pode terminar a rodada na lanterna da competição. A bola rola neste domingo, às 17h15 (horário de Brasília).O time de Lisboa volta as atenções para o campeonato nacional após empatar com o Arsenal na segunda fase da Liga Europa. Em Portugal, tanto os dirigentes quanto a torcida avaliam mal o trabalho do Mister no comando do Benfica.
Pelo outro lado, apesar dos três pontos na última rodada, o Farense é o segundo time com menos vitórias no campeonato e está no limite da zona de rebaixamento. A equipe mandante precisa vencer para subir na tabela e voltar com a confiança.
FICHA TÉCNICA
Farense x BenficaData e horário: 21/02/2021, às 17h15 (de Brasília)Local: Estádio de São Luís (Faro, POR)Onde assistir: ESPN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Farense (Treinador: Jorge Costa)Rafael Defendi; Tomás Tavares, André Pinto, Eduardo Mancha, Fábio Nunes; Amine, Jonatan Lucca; Licá, Ryan Gauld, Madi Queta; Pedro Henrique
Benfica (Treinador: Jorge Jesus)Helton Leite; Vertonghen, Otamendi, Lucas Veríssimo; Grimaldo, Taarabt, Weigl, Pizzi, Gonçalves; Waldschmidt, Darwin Núñes.

