Fan Zone, dança e empolgação dos capixabas que vão ver o Flamengo no Catar

Imagina viajar milhares de quilômetros, aguentar horas e mais horas de voo e ir parar em outro continente para poder ver o time do coração disputar o Mundial de Clubes. Alguns capixabas arrumaram as malas e foram parar em Doha, no Qatar para poder ver o Flamengo voltar a jogar um mundial após 38 anos de jejum. Jornalista da TV Gazeta, Vinícius Baptista também está no Catar e fez o registro da festa dos flamenguistas que deixaram o Espírito Santo rumo ao país asiático.

É o caso do professor Bruno Melo, morador de Jacaraípe, na Serra , que passou por sete aeroportos e aguentou mais de 40 horas de viagem. Bruno relata que passou por alguns situações, como ter que ir sentado ao lado do banheiro de um ônibus que saiu do aeroporto de Congonhas, em São Paulo até Guarulhos. Como eu era o último da fila para entrar no ônibus, e só tinha lugar até a penúltima pessoa, resolvi ir assim mesmo. Se fosse esperar o próximo ônibus acabaria perdendo o meu voo. Bruno que é Flamenguista desde pequeno relata que ver o time do coração jogando novamente o Mundial de Clubes é um sonho. É a realização de um sonho. Desde que me entendo por gente sou flamenguista e sempre falei que se o Flamengo chegasse ao mundial, eu estaria lá.

Outro torcedor capixaba apaixonado pelo Flamengo é o Sávio Ovan, presidente da torcida organizada Rubros Negros da Ilha. Viajando pela primeira vez para fora do Brasil, a falta de domínio do idioma não foi problema para Sávio realizar esse sonho. Não sei nada de inglês, mas estou fazendo minha primeira viagem internacional e realizando este sonho que tenho desde os meus dez anos de idade". Mesmo não sabendo falar também o árabe, idioma principal do Qatar, Sávio não perdeu oportunidade para poder zoar os palmeirenses preparando um cartaz com os dizeres Palmeiras não tem mundial na língua local.

ALEGRIA CAPIXABA

Se rendendo a música árabe o capixaba Sávio não perdeu tempo e sem nenhuma vergonha mostrou todo o seu gingado. Vestindo a camisa do Flamengo, o torcedor se rendeu ao ritmo do Qatar e começou a dançar numa roda onde vários homens tocavam e cantavam. O vídeo que já viralizou nas redes, mostra toda alegria do capixaba.

ENCONTRO DE TORCIDAS

Um dos pontos de encontro de torcedores que vem de vários cantos do mundo é a Fan Zone, uma área que foi montada pela Fifa, com música, shows e até telão, para que as pessoas que não conseguissem ver os jogos nos estágios, pudessem acompanhar de lá.

E no meio dessa área super disputada e animada, duas torcidas se encontraram e fizeram até um duelo de cantos dos seus times. De um lado a torcida da Espérance, da Tunísia, time que poderia ter enfrentado o Flamengo numa possível semifinal. Do outro lado a torcida rubro-negra, que além dos capixabas, tinha torcedores de vários cantos do Brasil e do mundo. Em clima animado, as duas torcidas cantavam e gritavam para que todo mundo pudesse ouvir.