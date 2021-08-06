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futebol

Família e vontade de Ferreira pesaram em sua permanência momentânea no Grêmio

De acordo com uma fonte que conversou com a reportagem, Ferreira entendeu que não é o momento de sair do Tricolor...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 10:32

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 10:32
Crédito: Ferreirinha entendeu que é momento de ficar no Grêmio (Divulgação/Assessoria de Imprensa
A novela Ferreira continua no Grêmio. Nos últimos dias, o destino do atacante parecia selado e o exterior parecia um caminho sem volta.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Desde o início da semana, quem ganhou força nos bastidores foi o Atlanta United, que chegou a alinhar tudo com o jogador para que ele atuasse na Major League Soccer.
De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, Ferreira entendeu que não era o momento ideal para sair do Grêmio. A família teve voz ativa durante as negociações e tudo mudou em cima da hora.
Diante do impasse, o Atlanta United desistiu da negociação e não pagou a multa rescisória do atleta.
Com isso, o Grêmio voltou a carga com o staff do jogador e negocia uma valorização e renovação de contrato.

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