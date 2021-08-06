Família e vontade de Ferreira pesaram em sua permanência momentânea no Grêmio

Crédito: Ferreirinha entendeu que é momento de ficar no Grêmio (Divulgação/Assessoria de Imprensa

A novela Ferreira continua no Grêmio. Nos últimos dias, o destino do atacante parecia selado e o exterior parecia um caminho sem volta.

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Desde o início da semana, quem ganhou força nos bastidores foi o Atlanta United, que chegou a alinhar tudo com o jogador para que ele atuasse na Major League Soccer.

De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, Ferreira entendeu que não era o momento ideal para sair do Grêmio. A família teve voz ativa durante as negociações e tudo mudou em cima da hora.

Diante do impasse, o Atlanta United desistiu da negociação e não pagou a multa rescisória do atleta.