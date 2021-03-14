Família de Di María é sequestrada durante partida do Paris Saint-Germain

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Durante a derrota do Paris Saint-Germain por 2 a 1 para o Nantes, um dos principais jogadores da equipe do PSG, Ángel Di María foi substituído após o diretor do clube, Leonardo, informar ao treinador que a família do jogador havia sido sequestrada.

Veja a tabela do FrancêsO jogador argentino Ángel Di María recebeu, durante a partida entre Paris Saint-Germain e Nantes pelo Campeonato Francês, a notícia de que a sua família havia sido sequestrada em um assalto em sua casa, em Paris, capital da França.

Aos 60 minutos do confronto válido pela 29ª rodada, o diretor do PSG, o ex-jogador Leonardo, informou o treinador do time, Mauricio Pochettino, da situação. Dois minutos depois, a bola saiu e a substituição foi feita, com Leandro Paredes entrando no lugar do camisa 11.

Após a substituição de Di María, Mauricio Pochettino foi ao vestiário do Paris Saint-Germain e informou o jogador da situação. O jogador saiu de campo chorando.

Segundo o RMC Sport, de Paris, um roubo com sequestro também aconteceu na casa do zagueiro brasileiro Marquinhos.