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futebol

Família de Di María é sequestrada durante partida do Paris Saint-Germain

Durante partida do PSG, jogador argentino é substituído ao receber a notícia do assalto em sua casa e do sequestro de sua família...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 19:59

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 19:59
Crédito: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP
Durante a derrota do Paris Saint-Germain por 2 a 1 para o Nantes, um dos principais jogadores da equipe do PSG, Ángel Di María foi substituído após o diretor do clube, Leonardo, informar ao treinador que a família do jogador havia sido sequestrada.
Veja a tabela do FrancêsO jogador argentino Ángel Di María recebeu, durante a partida entre Paris Saint-Germain e Nantes pelo Campeonato Francês, a notícia de que a sua família havia sido sequestrada em um assalto em sua casa, em Paris, capital da França.
Aos 60 minutos do confronto válido pela 29ª rodada, o diretor do PSG, o ex-jogador Leonardo, informou o treinador do time, Mauricio Pochettino, da situação. Dois minutos depois, a bola saiu e a substituição foi feita, com Leandro Paredes entrando no lugar do camisa 11.
Após a substituição de Di María, Mauricio Pochettino foi ao vestiário do Paris Saint-Germain e informou o jogador da situação. O jogador saiu de campo chorando.
Segundo o RMC Sport, de Paris, um roubo com sequestro também aconteceu na casa do zagueiro brasileiro Marquinhos.
Em campo, o PSG perdeu para o Nantes por 2 a 1, e agora enfrenta o Lille pela Copa da França às 13:45h (de Brasília) desta quarta-feira.

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