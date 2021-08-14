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futebol

Famalicão x Porto: onde assistir e prováveis escalações

Em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Português, Porto enfrenta o Famalicão fora de sua casa...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 14:35

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 14:35
Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Famalicão e Porto se enfrentarão, neste domingo, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Português. A partida entre as duas equipes ocorrerá no Estadio Municipal, em Vila Nova de Famalicão, e terá início às 14h (de Brasília).
Veja a tabela do PortuguêsA equipe do Famalicão na estreou positivamente no Campeonato Português desta temporada, e já sofreu uma derrota para o Paços de Ferreira por 2 a 0 na primeira rodada. Contra a forte equipe do Porto, o Famalicão busca uma melhora na competição.
O Porto, ao contrário do Famalicão, obteve um bom início de Campeonato Português ao bater o Belenenses na primeira rodada da competição por 2 a 0. No segundo jogo do torneio, os 'Dragões' tentam manter a sequência positiva para mirar o caminho do título.FICHA TÉCNICAFAMALICÃO x PORTO - CAMPEONATO PORTUGUÊS
Data e horário: 15/08/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estadio Municipal, em Vila Nova de Famalicão (POR)Árbitro: Nuno Miguel SerranoOnde assistir: RTP Internacional
FAMALICÃO (Treinador: Ivo Vieira)Luiz Lúcio; Diogo Figueiras, Riccieli, Batubinsika e Rúben Lima; David Tavares, Gustavo Assunção, Geovani, Ivo Rodrigues e João Neto; Bruno Rodrigues.
PORTO (Treinador: Sérgio Conceição)Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Sanusi; Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa e Luis Díaz; Toni Martínez e Taremi.

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