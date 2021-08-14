Famalicão x Porto: onde assistir e prováveis escalações

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Famalicão e Porto se enfrentarão, neste domingo, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Português. A partida entre as duas equipes ocorrerá no Estadio Municipal, em Vila Nova de Famalicão, e terá início às 14h (de Brasília).

Veja a tabela do PortuguêsA equipe do Famalicão na estreou positivamente no Campeonato Português desta temporada, e já sofreu uma derrota para o Paços de Ferreira por 2 a 0 na primeira rodada. Contra a forte equipe do Porto, o Famalicão busca uma melhora na competição.

O Porto, ao contrário do Famalicão, obteve um bom início de Campeonato Português ao bater o Belenenses na primeira rodada da competição por 2 a 0. No segundo jogo do torneio, os 'Dragões' tentam manter a sequência positiva para mirar o caminho do título.FICHA TÉCNICAFAMALICÃO x PORTO - CAMPEONATO PORTUGUÊS

Data e horário: 15/08/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estadio Municipal, em Vila Nova de Famalicão (POR)Árbitro: Nuno Miguel SerranoOnde assistir: RTP Internacional

FAMALICÃO (Treinador: Ivo Vieira)Luiz Lúcio; Diogo Figueiras, Riccieli, Batubinsika e Rúben Lima; David Tavares, Gustavo Assunção, Geovani, Ivo Rodrigues e João Neto; Bruno Rodrigues.