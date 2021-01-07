Famalicão x Porto: onde assistir e prováveis escalações

Buscando se aproximar do líder Sporting, o Porto entra em campo nesta sexta-feira, às 18h (horário de Brasília), pelo Campeonato Português. Os Dragões venceram as últimas cinco partidas na competição e terão pela frente o Famalicão, que joga em casa.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊSAntes da partida, Sergio Conceição, treinador do Porto, garantiu que a equipe estará focada e encarará o jogo como uma final.
- É mais uma final para nós e vamos abordar o jogo para o ganhar, sabendo que em qualquer estádio, contra qualquer equipa é sempre difícil. Sabemos que o jogo depende muito daquilo que nós fizermos. A equipe está focada. Não se pode pensar em dois jogos ou fazer uma preparação a médio prazo. É impossível. O jogo com o Nacional depende muito deste. Toda a nossa concentração está neste jogo com o Famalicão. Olhamos para o 1º classificado porque é lá que queremos estar. Para isso é preciso ganhar, a começar já no jogo de amanhã.
FICHA TÉCNICAPorto x FamalicãoData e horário: 08/01/2021, às 18h (de Brasília)Local: Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão, POR)Onde assistir: ESPN, RIP Internacional
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Porto Marchesin; Manafa, Mbemba, Leite, Sanusi; Corona, Oliveira, Uribe, Diaz; Martinez, Tarimi
Desfalques: Marcano (lesionado)
FamalicãoAlves; Morer, Queiros, Babic, Dias; Jaime, Assuncao, Jordao; Lameiras, Campana, Robert
Desfalques: Nenhum