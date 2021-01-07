Famalicão x Porto: onde assistir e prováveis escalações

- É mais uma final para nós e vamos abordar o jogo para o ganhar, sabendo que em qualquer estádio, contra qualquer equipa é sempre difícil. Sabemos que o jogo depende muito daquilo que nós fizermos. A equipe está focada. Não se pode pensar em dois jogos ou fazer uma preparação a médio prazo. É impossível. O jogo com o Nacional depende muito deste. Toda a nossa concentração está neste jogo com o Famalicão. Olhamos para o 1º classificado porque é lá que queremos estar. Para isso é preciso ganhar, a começar já no jogo de amanhã.