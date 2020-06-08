Famalicão viaja e encara Gil Vicente visando ficar na zona de Liga Europa

Crédito: JOSE COELHO / AFP

O Famalicão está empolgado após vencer o Porto no retorno do Campeonato Português e nesta terça-feira viaja para encarar o Gil Vicente às 17h (horário de Brasília). As equipes vivem momentos distintos na competição, pois enquanto os visitantes buscam uma classificação para a próxima Liga Europa, os mandantes estão longe da zona do rebaixamento, mas sem ambições para buscar classificação em competições europeias.

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, analisou a vitória contra os Dragões na última rodada, mas que o pensamento da sensação do torneio tem que ser vencer e esquecer a tabela.

- Foi uma vitória importante, com tranquilidade, equilíbrio e para percebermos onde precisamos melhorar. O Famalicão está preparado para disputar todos os jogos para ganhar. Se estamos em 5º, nosso objetivo é ganhar e tentar subir na tabela. No entanto, não olhamos para a classificação, nossa preocupação é manter nossa forma e filosofia de jogo.

O Gil Vicente vem de derrota para o Portimonense e o comandante Vítor Oliveira se mostra preocupado com o momento do time.

- Precisamos voltar ao caminho certo. Este resultado e a segunda metade (do campeonato) me preocupa, porque ainda precisamos fazer pontos para nos mantermos na primeira divisão. O Gil Vicente é uma equipe forte se for coletivamente forte. Senão é uma equipe banal.