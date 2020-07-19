Famalicão empata com o Boavista e continua no G5 do Português

Crédito: Divulgação/Famalicão

Pela 33ª rodada do Campeonato Português, o Famalicão empatou com o Boavista por 2 a 2. Toni Martínez e Martins marcaram para o time da casa, enquanto Cassiano e Bueno fizeram os gols dos visitantes.

UM PRA CADA LADOO segundo gol de ambas as equipes foram marcados de pênalti. Martins e Bueno garantiram a bola na rede nas oportunidades.

NA BRIGAO empate não foi bom para o Famalicão, que briga por uma vaga na Europa League. Apesar de se garantir na quinta colocação, o clube só tem um ponto de vantagem para o Rio Ave, sexto colocado.