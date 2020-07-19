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futebol

Famalicão empata com o Boavista e continua no G5 do Português

Clube saiu com a vantagem para o intervalo, mas tomou dois gols no segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 22:22

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 22:22

Crédito: Divulgação/Famalicão
Pela 33ª rodada do Campeonato Português, o Famalicão empatou com o Boavista por 2 a 2. Toni Martínez e Martins marcaram para o time da casa, enquanto Cassiano e Bueno fizeram os gols dos visitantes.
UM PRA CADA LADOO segundo gol de ambas as equipes foram marcados de pênalti. Martins e Bueno garantiram a bola na rede nas oportunidades.
NA BRIGAO empate não foi bom para o Famalicão, que briga por uma vaga na Europa League. Apesar de se garantir na quinta colocação, o clube só tem um ponto de vantagem para o Rio Ave, sexto colocado.
OUTRO JOGO DO DIATambém pela 33ª rodada, o Rio Ave empatou com o Santa Clara por 2 a 2. Taremi marcou os dois gols dos mandantes, enquanto Zé Manuel e Cardoso balançaram as redes para os visitantes. Com o resultado, o Rio Ave se mantém na sexta posição, e o Santa Clara permanece na décima colocação.

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