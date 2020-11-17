'Faltou maturidade em saber jogar com o resultado', avaliou Pachequinho

Crédito: Divulgação/Coritiba

Apesar de ter saído na frente do marcador ainda com dois minutos de partida frente ao Bahia no Couto Pereira, o Coritiba terminou o jogo com mais uma derrota no Brasileirão e a sensação ruim de passar mais uma rodada dentro da zona de rebaixamento.

Segundo a avaliação feita depois da partida por Pachequinho, integrante da comissão técnica fixa do clube que tem ocupado o posto de Rodrigo Santana, diagnosticado com Covid-19, a equipe não demonstrou maturidade o suficiente para manter a vitória em suas mãos mesmo diante do início promissor:

- Acho que a gente começou muito bem o jogo, criando várias oportunidades e poderia ampliar. Mas faltou maturidade para o time de saber jogar com o resultado.

Além disso, o treinador da equipe no confronto com os baianos chegou também a reclamar da revisão feita pela arbitragem no segundo gol feito por Giovanni Augusto que resultou na anulação devido a um toque de mão dado por Neilton: