Faltam detalhes para Arthur ser anunciado pela Juventus

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Arthur está pendente de um acerto entre seus agentes e a Juventus para confirmar a ida para o futebol italiano na próxima temporada. Segundo o “Mundo Deportivo”, o anúncio oficial do negócio que vai envolver a troca com o bósnio Pjanic vai acontecer antes do dia 30 de junho e pode ser ainda nesta semana, apesar da Velha Senhora jogar nesta sexta-feira e o Barcelona no sábado.

De acordo com fontes, a namorada do brasileiro já está comunicando o entorno do casal de que na próxima época eles estarão na Itália. Apesar de decepcionado com a equipe culé, o meio-campista está entusiasmado com a oportunidade de defender a Juventus após tanto esforço no mercado e a realização de uma aposta forte nele.

O camisa oito ainda pretende convencer o técnico Quique Setién em ser titular em grande parte das partidas que faltam e espera sair da Catalunha com mais dois títulos neste ano. Arthur não vem tendo muitas oportunidades com o treinador espanhol, mas Maurizio Sarri é um grande admirador de seu futebol.