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Faltam detalhes para Arthur ser anunciado pela Juventus

Namorada do jogador já comunica entorno que o brasileiro estará na Itália na próxima temporada e anúncio oficial deve acontecer antes do dia 30 de junho...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 12:31

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 12:31

Crédito: AFP/GABRIEL BOUYS
Arthur está pendente de um acerto entre seus agentes e a Juventus para confirmar a ida para o futebol italiano na próxima temporada. Segundo o “Mundo Deportivo”, o anúncio oficial do negócio que vai envolver a troca com o bósnio Pjanic vai acontecer antes do dia 30 de junho e pode ser ainda nesta semana, apesar da Velha Senhora jogar nesta sexta-feira e o Barcelona no sábado.
De acordo com fontes, a namorada do brasileiro já está comunicando o entorno do casal de que na próxima época eles estarão na Itália. Apesar de decepcionado com a equipe culé, o meio-campista está entusiasmado com a oportunidade de defender a Juventus após tanto esforço no mercado e a realização de uma aposta forte nele.
O camisa oito ainda pretende convencer o técnico Quique Setién em ser titular em grande parte das partidas que faltam e espera sair da Catalunha com mais dois títulos neste ano. Arthur não vem tendo muitas oportunidades com o treinador espanhol, mas Maurizio Sarri é um grande admirador de seu futebol.
A operação deve envolver uma compensação financeira que os italianos devem pagar aos catalães, pois o brasileiro é mais novo do que o meio-campista bósnio. Faltam detalhes que estão sendo resolvidos nos bastidores, como Fabio Paratici, diretor esportivo da Juventus, confirmou e que os clubes estão conversando com frequência.E MAIS:Vinícius Jr. comemora gol e mira sequência vitoriosa no Real MadridJérémy Mathieu sofre grave lesão e decide se aposentar aos 36 anosCom golaços de Vinícius Jr. e Sergio Ramos, Real Madrid vence e volta à liderança do Campeonato EspanholEm uma virada épica, Atalanta bate a Lazio; Dzeko brilha e Roma vence E MAIS:

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