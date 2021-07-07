Falta só o anúncio: Felipão deve reestrear pelo Grêmio no Grenal

Segundo informação do portal 'ge', Grêmio e Luiz Felipe Scolari estão devidamente acertados no aspecto verbal para que o técnico atualmente com 72 anos de idade dê início a mais uma passagem pelo clube que esteve como treinador pela última vez entre julho de 2014 e maio de 2015. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTamanho seria o avanço das tratativas que o técnico estaria se encaminhando para a cidade de Porto Alegre depois de cancelar sua viagem inicialmente prevista para Portugal visando cumprir os trâmites burocráticos em contrato com duração até o fim de 2022 e já iniciar o trabalho com o plantel na próxima sexta-feira (9).