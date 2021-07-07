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Falta só o anúncio: Felipão deve reestrear pelo Grêmio no Grenal

Clube teria acertado os últimos detalhes com o treinador e prepara oficialização do retorno seis anos após a última passagem...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 12:18

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 12:18

Crédito: Treinador acumula 370 partidas dirigindo o Imortal (Ricardo Rímoli/ LANCE!Press
Segundo informação do portal 'ge', Grêmio e Luiz Felipe Scolari estão devidamente acertados no aspecto verbal para que o técnico atualmente com 72 anos de idade dê início a mais uma passagem pelo clube que esteve como treinador pela última vez entre julho de 2014 e maio de 2015. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTamanho seria o avanço das tratativas que o técnico estaria se encaminhando para a cidade de Porto Alegre depois de cancelar sua viagem inicialmente prevista para Portugal visando cumprir os trâmites burocráticos em contrato com duração até o fim de 2022 e já iniciar o trabalho com o plantel na próxima sexta-feira (9).
Assim, a ideia é fazer com que Scolari esteja no banco de reservas do Grêmio no seu jogo 371 pelo clube já no próximo sábado (10) e em um confronto bastante icônico: o clássico diante do Internacional, às 16h30 (de Brasília) na Arena pela 11ª Rodada do Campeonato Brasileiro.
Enquanto o aspecto formal não se concretiza, a equipe será comandada por Thiago Gomes nesta quarta-feira (7) onde a equipe busca sua primeira vitória no Brasileirão frente ao Palmeiras, no Allianz Parque, em jogo marcado para as 19h.

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