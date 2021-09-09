Falta muito? Veja quando o São Paulo pode ter Calleri e Gabriel à disposição

O São Paulo agiu rápido no final da janela de transferências e conseguiu acertar as contratações do volante uruguaio Gabriel e do atacante Calleri. Ambos já treinam com o elenco são-paulino, mas a torcida ainda se pergunta quando poderá ver eles em campo. O LANCE! mostra a situação. Primeiramente, nenhum dos dois está inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Esse registro precisa acontecer para que o jogador possa entrar em campo por qualquer clube nas competições. Falando em prazo, o Tricolor tem até sexta-feira para realizar as inscrições.
Caso isso não ocorra, eles só poderão jogar no fim de semana seguinte, mais precisamente no dia 19 de setembro, quando o São Paulo enfrenta o Atlético-GO, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o Tricolor joga na quarta-feira (15), contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, mas tanto Calleri quanto Gabriel não podem ser inscritos nessa competição.
A questão física também é um fator de atenção no São Paulo para utilizar os reforços. Calleri não joga desde o dia 21 de abril desse ano, ou seja há mais de quatro meses. Na última partida ainda com a camisa do Osasuna, o argentino balançou a rede e ajudou a equipe a vencer o Valencia por 3 a 1 pelo Campeonato Espanhol.
Já Gabriel não entra em campo desde 15 de agosto, quando jogou por 20 minutos na vitória do Nacional-URU sobre o Liverpool-URU. O jogador já treina com o elenco e inclusive foi utilizado em um jogo-treino contra o São Bernardo, mas a comissão técnica de Crespo prefere dar mais tempo a sua adaptação ao futebol brasileiro, assim como Calleri.
Sendo assim, ainda não há uma previsão de estreia da dupla. O jogo contra o Fluminense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, está praticamente descartado. Resta saber qual será a data que o torcedor do São Paulo poderá ver os reforços em campo.