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Falhas de Volpi em jogos de mata-mata fazem São Paulo reviver 'turbulência' no gol

Arqueiro do Tricolor teve atuações contestadas nas duas partidas contra o Palmeiras, nas quartas de final da Libertadores, além de falhar no gol do Fortaleza nas Copas do Brasil...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 13:00
A atuação do goleiro Tiago Volpi no empate do São Paulo por 2 a 2, no Morumbi, na ida das quartas de final da Copa do Brasil, voltou a criar incertezas na meta são-paulina e críticas dos torcedores nas redes sociais. Aos 38 minutos do segundo tempo, o jogo estava 2 a 0 para o São Paulo, quando Volpi protagonizou uma falha ao tentar interceptar um passe e deixou Yago Pikachu sozinho para diminuir o placar e iniciar a reação que terminou com o empate no placar.
Além desse lance, o goleiro também teve atuações contestadas nas duas partidas contra o Palmeiras, nas quartas de final da Libertadores. Na ida da competição continental, no empate por 1 a 1, o goleiro foi criticado por não armar barreira na falta cobrada por Patrick de Paula, que resultou no empate do rival no Morumbi.
ATUAÇÕES: Rigoni marca duas vezes, mas Volpi e defesa falham e São Paulo empata com o Fortaleza
CONFIRA O CHAVEAMENTO DA COPA DO BRASILJá na volta, a torcida são-paulina reclamou da falha no primeiro gol do Palmeiras, marcado por Raphael Veiga. A bola passou ao lado do arqueiro são-paulino e morreu no fundo das redes.
Volpi é o jogador que mais atuou na temporada no São Paulo, com 42 jogos, sendo 20 vitórias, 13 empates e nove derrotas. O goleiro sofreu 38 gols, uma média de 0,90 gols sofridos por jogo.
NÚMEROS DE TIAGO VOLPI NA TEMPORADA42 jogos 20 vitórias 13 empates 9 derrotas38 gols sofridos

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