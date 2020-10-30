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futebol

Falha na TV: Inteligência Artificial confunde careca de auxiliar com bola

Jogo da Segunda Divisão da Escócia entre Inverness Caledonian Thtistle e Ayr United foi marcado por erros na Inteligência Artificial, que filmava careca do bandeira em vez da bola...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 13:45

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 13:45
Crédito: Reprodução
Um fato inusitado aconteceu no último sábado (24) durante a transmissão do jogo entre Inverness Caledonian Thtistle e Ayr United, pela Segunda Divisão do Campeonato Escocês.
Buscando aprimorar a transmissão da partida, foi utilizada uma câmera programada com tecnologia de Inteligência Artificial para acompanhar a bola. O problema é que o equipamento confundiu o objeto com a cabeça careca do bandeirinha, atrapalhando a exibição do jogo. Responsável pela geração das imagens do Caledonian Stadium, local da partida, o ICT lamentou o ocorrido em comunicado, dizendo que utiliza "câmeras com tecnologia de rastreamento de bola de inteligência artificial integrada para produzir imagens HD ao vivo".
A partida, que terminou empatado em 1 a 1, foi disputado com portões fechados devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.
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