Falha na TV: Inteligência Artificial confunde careca de auxiliar com bola

Um fato inusitado aconteceu no último sábado (24) durante a transmissão do jogo entre Inverness Caledonian Thtistle e Ayr United, pela Segunda Divisão do Campeonato Escocês.

Buscando aprimorar a transmissão da partida, foi utilizada uma câmera programada com tecnologia de Inteligência Artificial para acompanhar a bola. O problema é que o equipamento confundiu o objeto com a cabeça careca do bandeirinha, atrapalhando a exibição do jogo. Responsável pela geração das imagens do Caledonian Stadium, local da partida, o ICT lamentou o ocorrido em comunicado, dizendo que utiliza "câmeras com tecnologia de rastreamento de bola de inteligência artificial integrada para produzir imagens HD ao vivo".