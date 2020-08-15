Falcao García pode se transferir para o time de Daid Beckham na MLS

Crédito: Falcao García pretende deixar o Galatasaray em 2021 (Divulgação: twitter Galatasary

Falcao García pode estar próximo de um acerto com o Inter de Miami, time da Major League Soccer (MLS) e cujo dono é David Beckham, de acordo com o jornal “As”. O atacante que está no Galatasaray pretende iniciar a temporada no time turco, mas tem planos de se mudar para os Estados Unidos em janeiro.

O presidente do Galatasaray, Mustafa Cengiz, confirmou que o colombiano aceitou uma diminuição salarial para seguir na equipe e mostra confiança na permanência do veterano, em declaração para a “A Spor”. Com isso, o objetivo era afastar os rumores da possível saída de Falcao.