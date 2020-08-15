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futebol

Falcao García pode se transferir para o time de Daid Beckham na MLS

Atacante colombiano está no Galatasaray, mas tem conversas para se ir ao Inter de Miami em janeiro. Equipe de ex-craque inglês já contratou o meio-campista Blaise Matuidi...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 10:20

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 10:20

Crédito: Falcao García pretende deixar o Galatasaray em 2021 (Divulgação: twitter Galatasary
Falcao García pode estar próximo de um acerto com o Inter de Miami, time da Major League Soccer (MLS) e cujo dono é David Beckham, de acordo com o jornal “As”. O atacante que está no Galatasaray pretende iniciar a temporada no time turco, mas tem planos de se mudar para os Estados Unidos em janeiro.
O presidente do Galatasaray, Mustafa Cengiz, confirmou que o colombiano aceitou uma diminuição salarial para seguir na equipe e mostra confiança na permanência do veterano, em declaração para a “A Spor”. Com isso, o objetivo era afastar os rumores da possível saída de Falcao.
Além do colombiano, o Inter de Miami também acertou a contratação do meio-campista Blaise Matuidi, ex-PSG e Juventus. O clube de Beckham também possui nomes de grandes estrelas do futebol europeu em pauta para aspirar títulos em sua primeira temporada na história.

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