Falcao García pode se transferir para o time de Daid Beckham na MLS

Falcao García pode estar próximo de um acerto com o Inter de Miami, time da Major League Soccer (MLS) e cujo dono é David Beckham, de acordo com o jornal “As”. O atacante que está no Galatasaray pretende iniciar a temporada no time turco, mas tem planos de se mudar para os Estados Unidos em janeiro.
O presidente do Galatasaray, Mustafa Cengiz, confirmou que o colombiano aceitou uma diminuição salarial para seguir na equipe e mostra confiança na permanência do veterano, em declaração para a “A Spor”. Com isso, o objetivo era afastar os rumores da possível saída de Falcao.
Além do colombiano, o Inter de Miami também acertou a contratação do meio-campista Blaise Matuidi, ex-PSG e Juventus. O clube de Beckham também possui nomes de grandes estrelas do futebol europeu em pauta para aspirar títulos em sua primeira temporada na história.