Faixa de capitão no pulso? Daniel Alves explica polêmica no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Com o Campeonato Paulista parado devido a pandemia de Covid-19, o capitão e camisa dez do São Paulo, Daniel Alves, segue se preparando nos treinamentos junto com a equipe e aproveita para responder seguidores na sua conta do Instagram.

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No último sábado (02), o jogador fez uma caixinha de perguntas e comentou sobre a polêmica da faixa de capitão, que ele costumava usar no pulso ao invés no braço, onde o adereço costuma ser utilizado pelos capitães das equipes. A questão pode parecer boba, mas irritou parte da torcida.