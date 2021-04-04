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futebol

Faixa de capitão no pulso? Daniel Alves explica polêmica no São Paulo

Camisa dez do Tricolor respondeu algumas perguntas em seu stories no Instagram e comentou sobre a questão, que chegou a irritar parte da torcida 
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Publicado em 04 de Abril de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 14:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Com o Campeonato Paulista parado devido a pandemia de Covid-19, o capitão e camisa dez do São Paulo, Daniel Alves, segue se preparando nos treinamentos junto com a equipe e aproveita para responder seguidores na sua conta do Instagram.
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No último sábado (02), o jogador fez uma caixinha de perguntas e comentou sobre a polêmica da faixa de capitão, que ele costumava usar no pulso ao invés no braço, onde o adereço costuma ser utilizado pelos capitães das equipes. A questão pode parecer boba, mas irritou parte da torcida.
O camisa dez, assim como o elenco do São Paulo, não joga há praticamente um mês, já que o estadual está parado devido a pandemia de Covid-19.

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