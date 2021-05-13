Fagner testa positivo em teste de Covid-19 e pode desfalcar o Corinthians no Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians pode ter um desfalque para os jogos finais do Paulistão-2021. Trata-se de Fagner, que testou positivo para Covid-19 em um teste de antígeno de rotina realizado nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. Ele não integra a delegação que viajou para o Uruguai para enfrentar o Peñarol, nesta noite. A informação foi dada pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Logo após o diagnóstico, o lateral foi submetido a um novo exame, dessa vez o de PCR, que traz resultados mais precisos, mas que só serão conhecidos nesta sexta-feira. Vale lembrar que o ídolo corintiano já havia testado positivo há cerca de dois meses, no início da temporada 2021 e ficou afastado em meio a um surto de Covid-19 que desfalcou o Timão naquela ocasião.

Se confirmado o resultado nesta sexta, Fagner vai desfalcar o Corinthians nas próximas decisões pelo Paulistão. Neste final de semana, ele já ficaria fora da semifinal, cujo adversário ainda não foi definido. Se a equipe passar para as finais do estadual, previstas para a próxima semana, ele também será baixa.

Como não há um lateral-direito de ofício para essa reposição, Vagner Mancini vinha usando João Victor, quando o esquema titular continha uma linha de quatro atrás, e usou Mandaca, também improvisado, como lateral da equipe alternativa. Além deles, Bruno Méndez pode fazer a função se for preciso.

Confira a nota oficial divulgada pelo Corinthians: