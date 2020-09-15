Fagner tem fratura na mão esquerda, mas não deve desfalcar o Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians pode ter mais um problema para enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. Isso porque Fagner tem uma fratura na mão esquerda e é dúvida para estar em campo pela 11ª rodada do Brasileirão-2020. Se não tiver condições, o lateral pode ser o sétimo desfalque alvinegro. A informação foi divulgada pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.Segundo apurou a reportagem, no entanto, o lateral-direito deve ir a campo mesmo com a fratura e não será outra baixa para Dyego Coelho. O único tratamento possível para esse caso é a utilização de uma tala, o que o impediu de treinar no gramado com os companheiros nos últimos dias, pois não poderia ter choques. O jogador fez trabalhos na academia do CT Joaquim Grava evitando qualquer contato para não prejudicar a imobilização de sua mão.

A fratura foi contraída no Dérbi da última semana, quando Fagner foi expulso, mas o atleta só foi sentir bem depois da partida. Ao acusar a dor, ele foi submetido a exames no dia seguinte (sexta-feira), nos quais ficou detectado que ele havia quebrado a mão esquerda. Desde então o lateral tem feito o uso de uma proteção, com a qual deve estar em campo nesta quarta-feira.

Caso não tenha condições de jogo e seja poupado pela comissão técnica, Fagner pode ser o sétimo desfalque corintiano para enfrentar o Bahia. Até o momento, seis são baixas certas: Luan (estiramento na coxa direita), Boselli (entorse no tornozelo), Jô (suspenso), Gabriel (suspenso), Léo Natel (lesão na perna esquerda) e Michel Macedo (pancada no tornozelo direito).