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futebol

Fagner tem fratura na mão esquerda, mas não deve desfalcar o Corinthians

Lateral não tem treinado com o grupo por conta de lesão que foi detectada após o clássico contra o Palmeiras, na última semana. Mesmo assim, ele deve ir a campo contra o Bahia...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 15:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 15:23
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians pode ter mais um problema para enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. Isso porque Fagner tem uma fratura na mão esquerda e é dúvida para estar em campo pela 11ª rodada do Brasileirão-2020. Se não tiver condições, o lateral pode ser o sétimo desfalque alvinegro. A informação foi divulgada pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.Segundo apurou a reportagem, no entanto, o lateral-direito deve ir a campo mesmo com a fratura e não será outra baixa para Dyego Coelho. O único tratamento possível para esse caso é a utilização de uma tala, o que o impediu de treinar no gramado com os companheiros nos últimos dias, pois não poderia ter choques. O jogador fez trabalhos na academia do CT Joaquim Grava evitando qualquer contato para não prejudicar a imobilização de sua mão.
A fratura foi contraída no Dérbi da última semana, quando Fagner foi expulso, mas o atleta só foi sentir bem depois da partida. Ao acusar a dor, ele foi submetido a exames no dia seguinte (sexta-feira), nos quais ficou detectado que ele havia quebrado a mão esquerda. Desde então o lateral tem feito o uso de uma proteção, com a qual deve estar em campo nesta quarta-feira.
Caso não tenha condições de jogo e seja poupado pela comissão técnica, Fagner pode ser o sétimo desfalque corintiano para enfrentar o Bahia. Até o momento, seis são baixas certas: Luan (estiramento na coxa direita), Boselli (entorse no tornozelo), Jô (suspenso), Gabriel (suspenso), Léo Natel (lesão na perna esquerda) e Michel Macedo (pancada no tornozelo direito).
Sem Fagner e sem Michel Macedo, Coelho teria de improvisar na lateral direita, mas ao que tudo indica, o camisa 23 estará em campo nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, para enfrentar o Bahia pela 11ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Timão ocupa a 15ª posição na tabela com nove pontos, mesma pontuação do Botafogo, primeiro na zona de rebaixamento.

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