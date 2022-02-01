Fagner completa 100 jogos no Paulistão e se torna o 14º jogador que mais atuou pelo Corinthians

Além do prêmio de Craque do Jogo, o lateral-direito Fagner alcançou dois importantes feitos pelo Corinthians na vitória contra o Santo André. O defensor bateu a marca de 100 jogos pelo Timão no Paulistão, e subiu uma posição na lista de atletas que mais vestiram a camisa do clube.> GALERIA: Veja todos os duelos Corinthians x Santos na Neo Química Arena

O defensor completou seu 437º jogo vestindo o manto alvinegro e igualou a marca de Ralf, assumindo ao lado do volante o posto de 14º jogador que mais atuou pelo Corinthians.

O top 3 é composto pelo ex-goleiro Ronaldo Giovaneli na terceira posição, com 602 jogos, o ex-atacante Luizinho, com 606 jogos, e o ex-lateral-esquerdo Wladimir, que disputou 806 partidas pelo Corinthians.

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O camisa 23 foi um dos destaques do Timão contra o Santo André e começou o ano com tudo. Até o momento, ele lidera a equipe em desarmes, interceptações e bolas recuperadas.

Fagner foi revelado pelo Alvinegro Paulista, mas está em sua segunda passagem pelo clube, completando sua nona temporada consecutiva pelo Timão. No começo do ano, o atleta teve o seu vínculo estendido com o clube até dezembro de 2024.

O próximo compromisso do Corinthians no Paulistão é o clássico contra o Santos, quarta-feira (2), às 21h35, na Neo Química Arena.