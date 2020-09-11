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futebol

Faganello reconhece superioridade do Internacional

Substituto de Guto Ferreira reconheceu que o adversário foi melhor ao longo do confronto no Beira-Rio...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 22:41

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 22:41
Crédito: Everton Pereira/Ofotograficopress
Sem Guto Ferreira, o Ceará foi dirigido por Alexandre Faganello e não conseguiu resistir ao líder Internacional, que de maneira tranquila construiu a sua vitória no Beira-Rio.Nos vestiários, o auxiliar tentou explicar o desempenho da equipe em reconheceu a superioridade do Colorado.
‘Fizemos um bom primeiro tempo, tivemos algumas oportunidades para sair na frente, onde o jogo mudaria de contexto, mas não marcamos. Pagamos caro no final com gol do Inter. O Inter não é líder a toa, ia criar suas oportunidades e na primeira que criou clara conseguiu fazer o gol’, analisou. ‘No segundo tempo nossa equipe não se encontrou. Recomeçamos a partida de maneira desatenta e quase pagamos por isso. Conseguimos equilibrar, poderíamos até ter feito um gol com Mateus, mas foi muito pouco dentro daquilo que queríamos e que fizemos no primeiro tempo. O Inter soube se impor’.
Na próxima rodada, o Ceará volta a campo para encarar o Flamengo, domingo, na Arena Castelão.

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