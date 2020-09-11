Faganello reconhece superioridade do Internacional

Sem Guto Ferreira, o Ceará foi dirigido por Alexandre Faganello e não conseguiu resistir ao líder Internacional, que de maneira tranquila construiu a sua vitória no Beira-Rio.Nos vestiários, o auxiliar tentou explicar o desempenho da equipe em reconheceu a superioridade do Colorado.

‘Fizemos um bom primeiro tempo, tivemos algumas oportunidades para sair na frente, onde o jogo mudaria de contexto, mas não marcamos. Pagamos caro no final com gol do Inter. O Inter não é líder a toa, ia criar suas oportunidades e na primeira que criou clara conseguiu fazer o gol’, analisou. ‘No segundo tempo nossa equipe não se encontrou. Recomeçamos a partida de maneira desatenta e quase pagamos por isso. Conseguimos equilibrar, poderíamos até ter feito um gol com Mateus, mas foi muito pouco dentro daquilo que queríamos e que fizemos no primeiro tempo. O Inter soube se impor’.