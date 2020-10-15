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futebol

Facundo Pellistri se diz rápido e que gosta de jogar com a bola nos pés

Recém-contratado pelo Manchester United, meio-campista uruguaio gosta de dar assistências e quer aprender com companheiros de ataque, como Rashford e Greenwood...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 10:39

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 10:39

Crédito: Com apenas 18 anos, Pelistri foi contratado pelo Manchester United (Divulgação/Pellistri
Em entrevista ao site oficial do Manchester United, o recém-contratado Facundo Pellistri falou pela primeira vez como jogador dos Red Devils e explicou sobre suas principais características e o que os torcedores podem esperar. O jovem uruguaio de 18 anos já foi elogiado por Cavani, compatriota e companheiro de clube.
- Eu estou muito animado por jogar no Manchester United, pois é um dos maiores clubes da história. Eu sou um jogador rápido, que gosta de ter a bola e dar assistências aos meus companheiros. Estou animado para me conectar e aprender com jogadores como Rashford, Martial e Greenwood.
O meio-campista assinou foi contratado no último dia da janela e o Manchester United pagou 10 milhões de libras (R$ 72 milhões) ao Peñarol pelo atleta. O contrato assinado vale por cinco temporadas e ainda não há expectativa para que o jogador debute com a camisa dos Red Devils na Premier League.

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