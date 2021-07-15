Facundo Milán marca o primeiro gol pelo São Paulo e comemora: 'Uma sensação linda por fazer o gol'

O time sub-20 do São Paulo empatou em 1 a 1 com o Corinthians em um clássico bastante disputado nesta quarta-feira (14), em Cotia, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O autor do gol são-paulino foi o atacante uruguaio Facundo Milán, contratado nesta temporada pelo Tricolor.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Vindo do time profissional do Defensor Sporting, do Uruguai, o promissor atacante uruguaio se mostrou feliz com seu primeiro gol oficial pelas categorias de base do São Paulo.
- Uma sensação linda por fazer o gol, o Juan fez um passe muito bom para mim e consegui aproveitar. Estou muito contente por poder ajudar o time, apesar de não termos saído com a vitória - afirmou Facundo.
Em sua quarta partida pelo São Paulo, o atacante entrou em campo no intervalo, no lugar de João Adriano. Facundo falou, também, sobre as dificuldades do Majestoso e destacou a força do grupo, que conseguiu o empate mesmo jogando com um a menos desde os 34 minutos da primeira etapa.
- Creio que foi um jogo muito duro como qualquer clássico, mas a equipe soube se superar pelo que aconteceu no primeiro tempo com a perda de um companheiro e conseguimos fazer um bom papel - comentou.Mesmo perdendo o aproveitamento de 100%, o Tricolor segue invicto no Brasileirão Sub-20, com 13 pontos conquistados em cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Vasco, no domingo (18), às 10h, em Nova Iguaçu (RJ).