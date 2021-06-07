Facundo Milán estreia com hat-trick e assistência em vitória por 8 a 0 do Sub-20 do São Paulo contra o Santos

O atacante uruguaio contratado para o time Sub-20 do São Paulo, Facundo Milán, fez sua estreia pela equipe e de cara provou sua qualidade. No amistoso contra o Santos, no CFA de Cotia, o jogador entrou no segundo tempo da partida, marcando três gols e dando uma assistência na vitória do Tricolor pelo placar de 8 a 0.
Milán entrou por volta dos dez minutos do segundo tempo, quando a equipe já estava na frente, vencendo por 3 a 0. O uruguaio converteu duas cobranças de pênalti, marcou outro gol com a bola rolando, além da assistência.
Comandando o time de jovens atletas do Tricolor, o treinador Alex foi muito bem na goleada histórica. O time abriu três gols de liderança ainda no primeiro tempo, com Breno, aos 20 minutos, Juan, aos 40, e Pedrinho, que acertou belo chute nos acréscimos da primeira etapa.
Para o segundo tempo, Alex promoveu a entrada de Facundo Milán, que marcou de pênalti aos 10 minutos. Aos 12 minutos, João Adriano fez o quinto gol da equipe, recebendo apsse de Pedrinho. Posteriormente, Milán fez de pênalti aos 21 e completou seu hat-trick aos 26 minutos da segunda etapa. No final do jogo, o uruguaio roubou a bola da defesa do Peixe e deu uma assistência para o gol de Pet, que fechou o placar em 8 a 0.
Em suas redes sociais, Alex celebrou seu primeiro clássico no comando do time de base do São Paulo.
- Tudo que acontece pela primeira vez fica marcado de uma maneira especial. Hoje participei de meu primeiro clássico San-São. Sensações boas com a bola – escreveu o treinador do sub-20.Esse foi o terceiro amistoso pelo treinador, que já havia conquistado uma vitória contra a Ponte Preta e empatado com a Portuguesa. O São Paulo segue em preparação para o Campeonato Brasileiro da categoria, que tem início no dia 27 de junho.