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futebol

Facundo Milán é registrado no BID e já pode estrear no time do São Paulo

Atacante uruguaio, que faz parte da equipe sub-20 do Tricolor, teve seu nome publicado no sistema na última sexta-feira. Equipe de Alex estreia no Brasileiro da categoria no domingo...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 10:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 10:20
Crédito: São Paulo
O São Paulo já pode contar com um reforço no ataque para a equipe sub-20. O uruguaio Facundo Milán foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última sexta-feira e já está apto para estrear pelo time do Morumbi.
Jogadores voltando de lesão no São Paulo! Qual desfalque faz mais falta ao Tricolor? Vote na enquete!
Primeiramente, o jogador, que veio do Defensor (URU), fará parte do elenco do sub-20, que estreia no Brasileirão da categoria neste domingo, às 16h, contra o Athletico-PR, no CT de Cotia. Vale lembrar que o registro vale também para a equipe profissional.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Com passagens pela seleção uruguaia sub-17 e sub-20, Facundo está empolgando a diretoria de futebol e pode ter chances no elenco profissional em breve. O diretor-executivo de futebol de base do clube, Marcos Biasotto, falou sobre os fatores que fizeram o Tricolor apostar no atleta. - Uma de nossas principais ideias era procurar jogadores na América do Sul para reforçar a nossa base, e foram avaliados jogos de Seleções. Alguns jogadores foram pontuados, entre eles o Facundo. A partir desse momento, iniciamos as negociações para viabilizar a vinda dele, o que foi possível agora - afirmou o dirigente ao site oficial do Tricolor.
Aos 20 anos, Milán tem contrato com o São Paulo até 2022. O vínculo pode ser renovado caso o atacante cumpra algumas metas.

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