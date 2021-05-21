Facundo Milán chega para o sub-20 do São Paulo até 2022; reforço teve aprovação do técnico Alex

Crédito: Divulgação/Defensor

O São Paulo anunciou oficialmente a contratação do atacante Facundo Milán, de 20 anos, que estava no Defensor. O contrato foi assinado até 2022 e inicialmente, o atacante uruguaio fará parte do plantel do sub-20 do clube do Morumbi. O acordo pode ser ampliado se o jogador bater algumas metas.

ATUAÇÕES: Tiago Volpi faz boas defesas e São Paulo garante empate contra o Palmeiras no Allianz Parque

Com passagens pela seleção uruguaia sub-17 e sub-20, Facundo fará exames médicos antes de assinar o contrato e começar os treinamentos em Cotia. O diretor-executivo de futebol de base do clube, Marcos Biasotto, falou sobre os fatores que fizeram o Tricolor apostar no atleta.

VEJA COMO ESTÁ A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Uma de nossas principais ideias era procurar jogadores na América do Sul para reforçar a nossa base, e foram avaliados jogos de Seleções. Alguns jogadores foram pontuados, entre eles o Facundo. A partir desse momento, iniciamos as negociações para viabilizar a vinda dele, o que foi possível agora - afirmou o dirigente ao site oficial do Tricolor.