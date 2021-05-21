Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Facundo Milán chega para o sub-20 do São Paulo até 2022; reforço teve aprovação do técnico Alex
futebol

Facundo Milán chega para o sub-20 do São Paulo até 2022; reforço teve aprovação do técnico Alex

Atacante de 20 anos, que estava no Defensor, chega inicialmente, para compro o plantel da base são-paulina. Marcos Biasotto, diretor das categorias inferiores, explica contratação...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 17:25
Crédito: Divulgação/Defensor
O São Paulo anunciou oficialmente a contratação do atacante Facundo Milán, de 20 anos, que estava no Defensor. O contrato foi assinado até 2022 e inicialmente, o atacante uruguaio fará parte do plantel do sub-20 do clube do Morumbi. O acordo pode ser ampliado se o jogador bater algumas metas.
ATUAÇÕES: Tiago Volpi faz boas defesas e São Paulo garante empate contra o Palmeiras no Allianz Parque
Com passagens pela seleção uruguaia sub-17 e sub-20, Facundo fará exames médicos antes de assinar o contrato e começar os treinamentos em Cotia. O diretor-executivo de futebol de base do clube, Marcos Biasotto, falou sobre os fatores que fizeram o Tricolor apostar no atleta.
VEJA COMO ESTÁ A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Uma de nossas principais ideias era procurar jogadores na América do Sul para reforçar a nossa base, e foram avaliados jogos de Seleções. Alguns jogadores foram pontuados, entre eles o Facundo. A partir desse momento, iniciamos as negociações para viabilizar a vinda dele, o que foi possível agora - afirmou o dirigente ao site oficial do Tricolor.
O nome foi passado também para o treinador do sub-20, o ex-jogador Alex, que aprovou a contratação. Facundo, de 1,84mn tem como principal característica a presença na área – ele contabiliza mais de 100 gols pelas divisões de base do país.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados