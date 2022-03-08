Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fabrício, jogador da Ponte Preta, espera fase positiva da equipe e foca no duelo contra o Corinthians
futebol

Fabrício, jogador da Ponte Preta, espera fase positiva da equipe e foca no duelo contra o Corinthians

O jogador demonstrou esperança para o clube na temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2022 às 21:35

Publicado em 07 de Março de 2022 às 21:35

Cheio de fé e boas energias para a sequência da temporada, o zagueiro Fabrício, titular da Ponte Preta, relata sobre a campanha no Campeonato Paulista. Segundo o atleta, a ideia do elenco é ver todos jogadores evoluindo nestes próximos jogos do ano.-O grupo tem trabalhado muito para evoluir e fazer bons jogos em 2022. Vamos procurar ter intensidade máxima na sequência da temporada para que as coisas se encaixem como estamos planejando-, afirmou Fabrício.
Segundo o zagueiro da Macaca, a equipe quer buscar a reconciliação com os resultados positivos desde o complicado duelo frente ao Corinthians pelo Paulistão: -Sem dúvidas, enfrentaremos uma grande equipe e temos que estar preparados. Precisamos fazer um jogo seguro, sem erros, para sairmos com a vitória. Seria muito bom para o grupo a conquista de um resultado positivo-, concluiu o atleta.
O confronto da Ponte Preta contra o Timão ocorrerá no próximo sábado, na Neo Química Arena.
Crédito: Aequipequermostraremcampooresultadodoesforçodotime(Divulgação:PontePreta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados