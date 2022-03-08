Fabrício, jogador da Ponte Preta, espera fase positiva da equipe e foca no duelo contra o Corinthians

Cheio de fé e boas energias para a sequência da temporada, o zagueiro Fabrício, titular da Ponte Preta, relata sobre a campanha no Campeonato Paulista. Segundo o atleta, a ideia do elenco é ver todos jogadores evoluindo nestes próximos jogos do ano.-O grupo tem trabalhado muito para evoluir e fazer bons jogos em 2022. Vamos procurar ter intensidade máxima na sequência da temporada para que as coisas se encaixem como estamos planejando-, afirmou Fabrício.

Segundo o zagueiro da Macaca, a equipe quer buscar a reconciliação com os resultados positivos desde o complicado duelo frente ao Corinthians pelo Paulistão: -Sem dúvidas, enfrentaremos uma grande equipe e temos que estar preparados. Precisamos fazer um jogo seguro, sem erros, para sairmos com a vitória. Seria muito bom para o grupo a conquista de um resultado positivo-, concluiu o atleta.

O confronto da Ponte Preta contra o Timão ocorrerá no próximo sábado, na Neo Química Arena.