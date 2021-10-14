Fabrício exalta resultados positivos do CSA na Série B e foca em 'final' conta o Goiás nesta sexta-feira

Hoje no CSA, o zagueiro Fabrício destacou o desejo da equipe manter a boa sequência nos próximos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, a meta do grupo é continuar com a mesma intensidade para conquistar seus objetivos em 2021 e garantir o acesso para a Série A 2022.- Estamos trabalhando muito para que a equipe mantenha essa sequência e a intensidade no campeonato até o fim. Vamos nos empenhar para crescermos ainda mais de produção para encerrarmos a competição com ótimas partidas e com nossas metas alcançadas - disse o atleta do CSA sobre o foco do clube.
De acordo com o jogador, o jogo desta sexta-feira (15) com o Goiás será uma final, pois coloca frente a frente o quarto e sexto colocado da Série B.- Vamos enfrentar uma grande equipe e que dentro de casa é sempre muito forte. Temos que fazer um jogo seguro, sem erros, para sairmos com a vitória.