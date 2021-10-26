Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fabrício espera crescimento do CSA na Série B e foca em duelo com o Vasco

Meia quer títulos com a camisa do Azulão...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 18:12
Crédito: Divulgação / CSA
Vestindo a camisa do CSA, o zagueiro Fabrício espera briga intensa do elenco alagoano na reta final da Série B para buscar o acesso esse ano. Segundo o jogador, o desejo de todos é crescer nestas partidas finais da competição para levar o Azulão a tão sonhada vaga no G4.Guerrero está livre no mercado: confira 30 jogadores interessantes sem clube
- Vamos ter uma reta final muito intensa pela frente e precisamos estar preparados. Vamos lutar muito para fazer um bom final de temporada para chegarmos ao objetivo, que é o acesso para a primeira divisão, que seria muito importante para o clube. Estamos focados nisso - disse.
CSA VAI CONSEGUIR O ACESSO? SIMULE OS JOGOS DO AZULÃO NA SÉRIE B
Ainda de acordo com o jogador, a meta é vencer o Vasco sexta-feira (29), fora de casa, às 21h30.
- Vamos enfrentar uma grande equipe e temos que estar preparados. O Vasco vem crescendo e está em uma briga direta com a gente, também, pelo G4. Temos que ter o máximo de atenção - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados