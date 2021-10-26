Fabrício espera crescimento do CSA na Série B e foca em duelo com o Vasco

Crédito: Divulgação / CSA

Vestindo a camisa do CSA, o zagueiro Fabrício espera briga intensa do elenco alagoano na reta final da Série B para buscar o acesso esse ano. Segundo o jogador, o desejo de todos é crescer nestas partidas finais da competição para levar o Azulão a tão sonhada vaga no G4.Guerrero está livre no mercado: confira 30 jogadores interessantes sem clube

- Vamos ter uma reta final muito intensa pela frente e precisamos estar preparados. Vamos lutar muito para fazer um bom final de temporada para chegarmos ao objetivo, que é o acesso para a primeira divisão, que seria muito importante para o clube. Estamos focados nisso - disse.

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Ainda de acordo com o jogador, a meta é vencer o Vasco sexta-feira (29), fora de casa, às 21h30.