Fabrício espera crescimento do CSA na Série B e foca em duelo com o Vasco

Vestindo a camisa do CSA, o zagueiro Fabrício espera briga intensa do elenco alagoano na reta final da Série B para buscar o acesso esse ano. Segundo o jogador, o desejo de todos é crescer nestas partidas finais da competição para levar o Azulão a tão sonhada vaga no G4.Guerrero está livre no mercado: confira 30 jogadores interessantes sem clube
- Vamos ter uma reta final muito intensa pela frente e precisamos estar preparados. Vamos lutar muito para fazer um bom final de temporada para chegarmos ao objetivo, que é o acesso para a primeira divisão, que seria muito importante para o clube. Estamos focados nisso - disse.
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Ainda de acordo com o jogador, a meta é vencer o Vasco sexta-feira (29), fora de casa, às 21h30.
- Vamos enfrentar uma grande equipe e temos que estar preparados. O Vasco vem crescendo e está em uma briga direta com a gente, também, pelo G4. Temos que ter o máximo de atenção - afirmou.