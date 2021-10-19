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futebol

Fabrício espera crescimento do CSA na Série B e briga pelo acesso em 2021

Meia quer títulos com a camisa do Azulão e espera levar o clube para a elite em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2021 às 19:02

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 19:02

Crédito: Divulgação / CSA
Vestindo a camisa do CSA, o zagueiro Fabrício espera briga intensa do elenco alagoano na reta final da Série B para buscar o acesso neste ano. Segundo o jogador, o desejo de todos é crescer nestas partidas finais da competição para levar o Azulão até a tão sonhada vaga no G4.- Vamos ter uma reta final muito intensa pela frente e precisamos estar preparados. Vamos lutar muito para fazer um bom final de temporada para chegarmos ao objetivo, que é o acesso para a primeira divisão, que seria muito importante para o clube. Estamos focados nisso - disse.
De acordo com o jogador, sua meta é ajudar ainda mais o grupo em campo.
- Estou trabalhando muito para continuar melhorando meu desempenho no dia a dia e para ajudar o grupo dentro e fora de campo. Venho em um ritmo forte e espero manter isso até o fim - afirmou.
O CSA volta a campo no próximo sábado, às 19h, quando enfrenta o Operário, dentro de casa, pela 31ª rodada do Brasileirão da Série B. Atualmente, a equipe ocupa a oitava posição com 45 pontos, cinco atrás do primeiro clube no G4.

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