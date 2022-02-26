Fabrício Daniel explica momento no Mirassol: 'Fruto de muito trabalho, dedicação e empenho'

O Mirassol tem feito uma campanha sólida no Campeonato Paulista 2022. Não à toa, o time está em terceiro na classificação geral e em segundo no grupo C. Além disso, o Leão tem o segundo melhor ataque da competição, com 15 gols marcados - atrás do Red Bull Bragantino, com 16. Nesse sentido, um dos responsáveis pelo grande momento da equipe é o atacante Fabrício Daniel, que está de volta após jogar a Série A pelo América-MG.> Redação do LANCE! opina sobre quem é o sucessor ideal para Tite na SeleçãoJogando pela ponta direita, Fabrício foi responsável por quatro gols no Paulistão, sendo o vice-artilheiro da equipe. Ademais, marcou em partidas importantes e em momentos fundamentais, como na vitória sobre o Santos por 3 a 2, além do gol da virada sobre o Água Santa, fora de casa.

- É glorificar a Deus, primeiramente, é fruto de muito trabalho, dedicação e empenho nos treinamentos, para que a gente desempenhe o melhor possível dentro de campo e consiga sempre estar ajudando a instituição do Mirassol a crescer ainda mais - comenta Fabrício.

Inclusive, não é de hoje que Fabrício vive grande fase. Em 2020, por exemplo, foi um dos responsáveis por levar o Mirassol ao título do Campeonato Brasileiro da Série D, sendo o artilheiro da equipe e vice da competição, com 11 gols. Na temporada seguinte, um bom Paulistão o levou para a Série A do Brasileirão, para jogar pelo América-MG, onde disputou 22 partidas, marcou três vezes e deu duas assistências. De volta ao Leão, o atacante quer manter a boa fase e ajudar a equipe a alcançar grandes objetivos na temporada.

- Os objetivos do clube sempre são os maiores possíveis dentro das competições e no Paulistão não é diferente, a gente busca em primeiro momento a classificação e em segundo passar para semifinais e conquistar uma chegada inédita a final, quem sabe um título. Sem dúvida os objetivos são os maiores e melhores, mas claro que para chegar, precisamos de muita dedicação, empenho e trabalho, para que isso possa ser possível - afirma.

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Faltando quatro partidas para o final da primeira fase do Paulistão, o Mirassol segue em segundo no grupo C, com 15 pontos - um atrás do líder Palmeiras. Contudo, por outro lado, Botafogo-SP e Ituano seguem próximos, com 12 e 11 pontos, respectivamente. Portanto, o atacante sabe que o Leão precisa manter a boa fase para se classificar.

- É um grupo equilibrado onde toda e qualquer pontuação vai fazer diferença no final. Além disso, tem a pontuação alta, então temos que sempre estar vencendo ou buscando empate, para que possa fazer a diferença ao fim dessas 12 rodadas e assim conseguir a classificação - disse.

O Mirassol volta a campo neste sábado, às 18h30, para enfrentar a Ponte Preta. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Paulista e será disputada no Maião. Vale lembrar que uma vitória pode significar a liderança do Leão no geral e, consequentemente, no próprio grupo.