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Fabrício Daniel espera conquistar título da Série D para concretizar boa fase no Mirassol

Artilheiro da equipe do interior, Fabrício soma 11 gols na quarta divisão e sonha com um título nacional para fechar a temporada com chave de ouro com o Leão...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 18:39

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 18:39
Crédito: Fabrício Daniel é o principal goleador do Mirassol em 2020/21 (Léo Roveroni / Mirassol F.C
Revelado pela Ferroviária, o atacante Fabrício Daniel surgiu como grande promessa na Copa São Paulo de 2016 e logo foi contratado pelo Santos para reforçar a equipe da Baixada mas não foi o mesmo artilheiro que se mostrou na Copinha e ficou abaixo do rendimento esperado.Após atuar pelo Cianorte, Noroeste e Cuiabá, o artilheiro se reencontrou com o faro de gol com a camisa do Mirassol, se tornando um dos destaques do time. No Leão, foram 11 gols na Série D que ajudaram muito a equipe conquistar o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série C. Fabrício também balançou as redes duas vezes nos jogos contra o Altos na semifinal e cravou sua importância no clube.
- Fico muito feliz com o momento que estou vivendo. Para mim é muito especial poder, principalmente, ajudar o Mirassol. Os gols são fruto do nosso trabalho no dia a dia. Treinamos muito forte e sempre soubemos o que queríamos dentro da Série D - comentou o atacante sobre a sua boa fase.Na grande final, o Mirassol irá enfrentar o Floresta, que eliminou o Novorizontino nas semifinais e jogará o primeiro jogo em casa, com a partida da volta a ser disputada na casa do Leão, pois teve melhor campanha na primeira fase, conquistando 26 pontos contra 24 do adversário da final.
- Sabemos que o Floresta vem fazendo um grande trabalho. Conseguiram eliminar duas grandes equipes e por isso sabemos que teremos dois confrontos duríssimos. Espero dar continuidade no bom momento e ajudar a equipe conquistar esse tão sonhado título nacional - completou.

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