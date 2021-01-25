Fabrício Daniel espera conquistar título da Série D para concretizar boa fase no Mirassol

Crédito: Fabrício Daniel é o principal goleador do Mirassol em 2020/21 (Léo Roveroni / Mirassol F.C

Revelado pela Ferroviária, o atacante Fabrício Daniel surgiu como grande promessa na Copa São Paulo de 2016 e logo foi contratado pelo Santos para reforçar a equipe da Baixada mas não foi o mesmo artilheiro que se mostrou na Copinha e ficou abaixo do rendimento esperado.Após atuar pelo Cianorte, Noroeste e Cuiabá, o artilheiro se reencontrou com o faro de gol com a camisa do Mirassol, se tornando um dos destaques do time. No Leão, foram 11 gols na Série D que ajudaram muito a equipe conquistar o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série C. Fabrício também balançou as redes duas vezes nos jogos contra o Altos na semifinal e cravou sua importância no clube.

- Fico muito feliz com o momento que estou vivendo. Para mim é muito especial poder, principalmente, ajudar o Mirassol. Os gols são fruto do nosso trabalho no dia a dia. Treinamos muito forte e sempre soubemos o que queríamos dentro da Série D - comentou o atacante sobre a sua boa fase.Na grande final, o Mirassol irá enfrentar o Floresta, que eliminou o Novorizontino nas semifinais e jogará o primeiro jogo em casa, com a partida da volta a ser disputada na casa do Leão, pois teve melhor campanha na primeira fase, conquistando 26 pontos contra 24 do adversário da final.