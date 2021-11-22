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Fabrício comenta ano intenso no CSA, fala sobre a sua saída do Azulão na reta final da temporada

Zagueiro disputou a Série B pelo clube de Alagoas e agora busca um novo destino...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 18:54

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 18:54

Após passar pelo CSA neste ano, o zagueiro Fabrício falou sobre o ano intenso que teve no clube alagoano em 2021. Segundo o jogador, com passagens pelo Vasco, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, essa temporada foi importante para ele.- Tive um ano muito intenso no CSA e trabalhei muito para ajudar o grupo durante toda a temporada. Estou feliz por isso. Foi um ano em que lutei bastante para ter um nível alto de atuação sempre que tive oportunidade de estar em campo - disse o defensor ex-Azulão.
Ainda de acordo com o jogador, sua meta é definir o futuro o quanto antes.- Estamos com algumas possibilidades no Brasil e fora. Estamos trabalhando para definirmos isso nas próximas semanas. Estou muito motivado para a próxima temporada - completou Fabrício.
Crédito: Foto:Divulgação/CSA

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