Fabrício comenta ano intenso no CSA, fala sobre a sua saída do Azulão na reta final da temporada

Após passar pelo CSA neste ano, o zagueiro Fabrício falou sobre o ano intenso que teve no clube alagoano em 2021. Segundo o jogador, com passagens pelo Vasco, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, essa temporada foi importante para ele.- Tive um ano muito intenso no CSA e trabalhei muito para ajudar o grupo durante toda a temporada. Estou feliz por isso. Foi um ano em que lutei bastante para ter um nível alto de atuação sempre que tive oportunidade de estar em campo - disse o defensor ex-Azulão.