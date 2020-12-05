Fabrício Bruno garante foco total no Bragantino

Crédito: Divulgação/C2 Sports

De contrato estendido até o final de 2022, Fabricio Bruno tem apenas um foco no momento: ajudar o Red Bull Bragantino a subir cada vez mais na tabela do Brasileirão.

Com grande investimento realizado no zagueiro, o Braga fez todos os esforços para manter o jogador na equipe mesmo com as investidas do mercado. Embora não dê para garantir a permanência do defensor até o fim do vínculo com a equipe paulista, Fabricio quer continuar fazendo a diferença quando acionado pelo técnico Maurício Barbieri.

No Brasileirão, o jogador atuou em seis partidas tendo três vitórias e dois empates e apenas uma derrota. No último jogo em que foi titular, participou da goleada sobre o Bahia por 4 a 0 e teve uma das atuações mais elogiadas na temporada, inclusive participando de um dos gols do time com belo lançamento.

Os números mostram que, com o camisa 34 em campo, em 13 partidas o time de Bragança Paulista sofreu a média de 0.92 por jogo, alcançando sete vitórias, dois empates e quatro derrotas. Sem o defensor, nas 27 vezes, sofreu 33 gols, uma média de 1,28 por partida, sendo sete vitórias, dez derrotas e dez empates.

- Estou feliz com o desempenho e crescimento da equipe no Campeonato Brasileiro. É um grande prazer fazer parte desse clube que possui uma grande estrutura e apostou em mim. Meu foco no momento é ajudar o Bragantino para que a gente possa terminar na melhor posição possível na competição – afirmou o zagueiro.