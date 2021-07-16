Fabrício Bruno comenta fato que cravou seu nome na história do Bragantino

Crédito: Jogador está perto de chegar ao jogo de n° 50 pelo Braga (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Não bastasse protagonizar o gol que abriu vantagem nas oitavas de final jogando fora de casa contra o Independiente del Valle, o zagueiro Fabricio Bruno também cravou seu nome na história do Bragantino no seu jogo de número 49 pelo Massa Bruta.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque esse foi o primeiro tento na história do Braga em mata-mata de nível continental. Na única oportunidade anterior em que esteve nessa situação, na Copa Conmebol de 1996 pelas quartas de final, o time caiu contra o Independiente Santa Fe perdendo por 1 a 0 na Colômbia e empatando sem gols na cidade de Bragança Paulista.

- Estou muito feliz com a sequência que nosso time vem tendo. Estamos invictos na Série A e fazendo boas partidas na Sula. Ontem fazer o gol foi mais que especial para mim, sei que fui o primeiro jogador do clube a marcar em um jogo de mata-mata em competições internacionais. Fico feliz em estar ajudando e sendo importante para o time. Nosso grupo é forte e unido, temos grandes objetivos na temporada. Vamos seguir na mesma pegada - falou o defensor.

O jogador revelado no Cruzeiro também comemorou o fato de que, na próxima vez que entrar em campo pelo Bragantino, alcançará a importante marca de 50 compromissos onde acumula o retrospecto de 27 vitórias, 12 empates e 10 derrotas e marcou três gols.