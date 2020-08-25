Fabrício Baiano troca de clube na Turquia após ótimo primeiro ano

Um dos principais destaques do Genclerbirligi na última temporada, o volante brasileiro Fabrício Baiano, ex-Marítimo, Coritiba e Vasco acertou com o Rizespor para as próximas três épocas. Feliz com o novo desafio que terá na carreira, o jogador falou sobre a novidade e espera fazer história com a camisa do clube.
- Depois de um primeiro ano quase perfeito aqui na Turquia, tivemos a proposta do Rizespor e não pensamos duas vezes. Estou muito feliz com a oportunidade de defender o clube e espero fazer a minha história aqui. Vou trabalhar muito para conquistar títulos e bater recordes com a camisa do clube nos próximos anos - disse.
Ainda de acordo com o atleta, sua meta é continuar evoluindo no futebol europeu.
- Tenho trabalhado muito para evoluir no futebol europeu. Venho me dedicando ao máximo para isso. A vinda para o futebol turco me fez muito bem e logo em meu primeiro ano aqui tive ótimos números. Agora é manter isso na sequência.