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Fabrício Baiano marca e ajuda Rizespor em triunfo no Turco

Volante brasileiro foi destaque na vitória sobre o Sivasspor por 2 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 16:22

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:22

Crédito: Divulgação
Com um ótimo desempenho durante os noventa minutos, o volante brasileiro Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, foi destaque no triunfo do Rizespor sobre o Sivasspor pelo Campeonato Turco por 2 x 0 fora de casa nesta segunda-feira. Segundo o jogador, foi uma grande partida de todos.
- Estou muito feliz por ter marcado esse gol é por ter ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória fora de casa. Estamos todos de parabéns. Espero voltar a marcar mais vezes nestas próximas partidas da temporada. Estou muito motivado com tudo que vem acontecendo comigo.Para Fabrício, a equipe tem tudo para continuar crescendo na época.
- Estamos em um ritmo forte e trabalhando muito para melhorarmos nosso desempenho em campo na sequência da temporada.

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