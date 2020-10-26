Fabrício Baiano marca e ajuda Rizespor em triunfo no Turco

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Com um ótimo desempenho durante os noventa minutos, o volante brasileiro Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, foi destaque no triunfo do Rizespor sobre o Sivasspor pelo Campeonato Turco por 2 x 0 fora de casa nesta segunda-feira. Segundo o jogador, foi uma grande partida de todos.

- Estou muito feliz por ter marcado esse gol é por ter ajudado nossa equipe a conquistar essa importante vitória fora de casa. Estamos todos de parabéns. Espero voltar a marcar mais vezes nestas próximas partidas da temporada. Estou muito motivado com tudo que vem acontecendo comigo.Para Fabrício, a equipe tem tudo para continuar crescendo na época.