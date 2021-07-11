Fabrício Baiano fala da expectativa para temporada no Rizespor, da Turquia

Crédito: Divulgação / Rizespor

Em grande momento vestindo a camisa do Rizespor, da Turquia, o volante Fabrício Baiano, destacou a evolução que teve no Velho Continente. Feliz com seu crescimento, o jogador revelou estar na expectativa para a próxima temporada em 2021/22.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Estou vivendo um dos melhores momentos da minha carreira e agradeço ao Rizespor por isso. Vou continuar trabalhando para construir a minha história no clube e para ajudar dentro e fora de campo a todos - disse.

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Ainda de acordo com o jogador, que também atuou por Vasco, Coritiba e Marítimo, o grupo tem tudo para fazer um grande ano.