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futebol

Fabrício Baiano fala da expectativa para temporada no Rizespor, da Turquia

Revelado pelo Vasco da Gama, volante é um dos grandes nomes do clube turco
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Publicado em 11 de Julho de 2021 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 15:18
Crédito: Divulgação / Rizespor
Em grande momento vestindo a camisa do Rizespor, da Turquia, o volante Fabrício Baiano, destacou a evolução que teve no Velho Continente. Feliz com seu crescimento, o jogador revelou estar na expectativa para a próxima temporada em 2021/22.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Estou vivendo um dos melhores momentos da minha carreira e agradeço ao Rizespor por isso. Vou continuar trabalhando para construir a minha história no clube e para ajudar dentro e fora de campo a todos - disse.
+ Nasser Al-Khelaïfi completa 10 anos no comando do PSG! Veja sua fortuna, os maiores investimentos e possíveis chegadas
Ainda de acordo com o jogador, que também atuou por Vasco, Coritiba e Marítimo, o grupo tem tudo para fazer um grande ano.
- Nosso elenco tem muito potencial e sabe que pode fazer uma grande temporada. Vamos lutar muito para que esse ano seja de vitórias para o clube.

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