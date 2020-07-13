Fabrício Baiano comemora temporada no Genclerbirligi: 'Melhor da minha carreira'

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Atuando no Genclerbirligi desde o início do ano, o volante brasileiro Fabrício Baiano, ex-Marítimo, Coritiba e Vasco comemorou a boa temporada que teve até aqui. Segundo o jogador, estar no futebol turco o fez evoluir bastante dentro e fora de campo e isso vai ser bom na sequência da carreira.

- O futebol turco é diferente, mais disputado, equilibrado. Me adaptei muito rápido à tudo aqui: futebol dentro de campo, a vida fora dos gramados. Tudo contribuiu para que eu fizesse uma boa temporada. Joguei praticamente todos os jogos e essa sequência foi importante para mim. Foi o melhor ano da minha carreira - disse.

Ainda de acordo com o atleta, sua meta é continuar crescendo no futebol europeu.