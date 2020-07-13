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futebol

Fabrício Baiano comemora temporada no Genclerbirligi: 'Melhor da minha carreira'

Volante fez grandes atuações e vem sendo alvo de clubes do país
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LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 15:12

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 15:12

Crédito: Divulgação
Atuando no Genclerbirligi desde o início do ano, o volante brasileiro Fabrício Baiano, ex-Marítimo, Coritiba e Vasco comemorou a boa temporada que teve até aqui. Segundo o jogador, estar no futebol turco o fez evoluir bastante dentro e fora de campo e isso vai ser bom na sequência da carreira.
- O futebol turco é diferente, mais disputado, equilibrado. Me adaptei muito rápido à tudo aqui: futebol dentro de campo, a vida fora dos gramados. Tudo contribuiu para que eu fizesse uma boa temporada. Joguei praticamente todos os jogos e essa sequência foi importante para mim. Foi o melhor ano da minha carreira - disse.
Ainda de acordo com o atleta, sua meta é continuar crescendo no futebol europeu.
- Estou há alguns anos na Europa e isso tem sido importante em minha carreira. Meu desejo é continuar evoluindo e melhorando ainda mais meu desempenho em campo por aqui. Pretendo ficar aqui por muitos anos.

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