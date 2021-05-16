Fabrício Baiano comemora grande ano no Rizespor, da Turquia

Destaque do Rizespor nesta temporada, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, comemorou mais um grande ano no futebol turco. Feliz com a evolução, o jogador falou sobre esse crescimento.
- O futebol turco, sem dúvida, é um dos mais fortes da Europa. Trabalhei muito durante a temporada para evoluir e fazer um grande ano, e foi o que aconteceu. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo - disse.Ainda de acordo com o jogador, sua meta é continuar melhorando os números no clube.
- Vou me dedicar ao máximo para continuar melhorando meus números no país e no clube. Estou muito focado e motivado para as próximas temporadas.