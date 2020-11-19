Fàbregas diz ser amigo de Mourinho e não ter contato com Guardiola

Crédito: Valery Hache / AFP

O meio-campista Cesc Fàbregas revelou ter boa relação com o técnico José Mourinho, com quem trabalhou no Chelsea, mas afirmou não manter relações com Pep Guardiola. Em entrevista à “Tot Costa”, o espanhol admite que o período em que mais aprendeu na carreira foi trabalhando ao lado do espanhol.

- Com Guardiola não voltei a falar. Aconteceram algumas coisas sobre as quais não preciso dizer. Não sei se a decepção é mútua. Era meu ídolo na infância, talvez a pessoa de quem eu mais tenha aprendido, como jogador, como ídolo e como treinador.

O jogador do Monaco também contou que o técnico português foi o responsável pela sua saída do Barcelona e ida para a Inglaterra.

- Mourinho foi quem mais me inspirou a deixar o Barça. Ele me disse que teria me colocado em campo quando estava no Chelsea e eu no Arsenal e depois quando ele treinava o Real Madrid e eu estava no Barcelona e ele me contou sobre o seu projeto. Priorizei o profissional e continuo escrevendo para ele, o considero um amigo.