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futebol

Fábregas diz que vai torcer para o Arsenal na Copa da Inglaterra

Meio-campista espanhol defendeu Arsenal e Chelsea, os dois finalistas, mas afirma que os Gunners precisam mais de título e de confiança neste momento do que o adversário...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 12:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2020 às 12:06
Crédito: Valery Hache / AFP
O meio-campista Cesc Fábregas, atualmente no Monaco, disse estar na torcida para que o Arsenal seja campeão da Copa da Inglaterra que será disputada neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília). Segundo o espanhol, em entrevista ao “Daily Telegraph”, os Gunners necessitam mais de um título do que o Chelsea, devido aos últimos anos de conquistas importantes dos Blues.
- O Arsenal precisa mais. O Chelsea, praticamente ganha um troféu por ano. Em termos de taça, o Arsenal precisa mais e de confiança para o próximo ano e chegar na Liga Europa. O Chelsea está na Liga dos Campeões e os Gunners não tem nada no momento.
Fábregas atuou pelos dois clubes e iniciou sua carreira profissional no Arsenal em 2003 e ficou até 2011. Nos Blues, o espanhol chegou em 2014 e permaneceu até 2019. Com cada clube de Londres, o meio-campista conquistou uma Copa da Inglaterra, mas o atleta conquistou outros títulos com o Chelsea, apesar do tempo menor.

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