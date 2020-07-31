Fábregas diz que vai torcer para o Arsenal na Copa da Inglaterra

O meio-campista Cesc Fábregas, atualmente no Monaco, disse estar na torcida para que o Arsenal seja campeão da Copa da Inglaterra que será disputada neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília). Segundo o espanhol, em entrevista ao “Daily Telegraph”, os Gunners necessitam mais de um título do que o Chelsea, devido aos últimos anos de conquistas importantes dos Blues.
- O Arsenal precisa mais. O Chelsea, praticamente ganha um troféu por ano. Em termos de taça, o Arsenal precisa mais e de confiança para o próximo ano e chegar na Liga Europa. O Chelsea está na Liga dos Campeões e os Gunners não tem nada no momento.
Fábregas atuou pelos dois clubes e iniciou sua carreira profissional no Arsenal em 2003 e ficou até 2011. Nos Blues, o espanhol chegou em 2014 e permaneceu até 2019. Com cada clube de Londres, o meio-campista conquistou uma Copa da Inglaterra, mas o atleta conquistou outros títulos com o Chelsea, apesar do tempo menor.