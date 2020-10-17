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futebol

Fábio Santos se despede do Galo para confirmar acerto com o Corinthians

O lateral-esquerdo, de 35 anos voltará a defendet o Timão, onde foi campeão da Libertadores e do Mundo, em 2012...

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 19:36

LanceNet

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Publicado em 

17 out 2020 às 19:36
Crédito: Fábio Santos se despediu do time alvinegro neste sábado-(Reprodução/TV Galo
O lateral-esquerdo Fábio Santos esteve na Cidade do Galo para se despedir dos companheiros de time. O jogador, rescindiu contrato com o Atlético-MG e seu destino será o Corinthians. Fábio, de 35 anos, tinha contrato com o time mineiro até o fim deste ano e a ida para o Timão será em busca de novas chances de jogar com frequência, já que com Sampaoli , o lateral estava tendo poucas chances. Os colegas de Galo de Fábio Santos fizeram questão de falar com ele antes de deixar o CT atleticano, fazendo brincadeiras e mostrando coleguismo. - Dá para ver o tamanho da resenha aqui (apontando para os colegas que o cercavam durante a entrevista para a TV Galo). Pelo menos vou me livrar desses moleques chatos, tanta onça que tem aqui (disse rindo). Não, que isso, eu que agradeço por esse período todo aqui. Realmente foi muito intenso e muito bacana - disse o lateral à TV Galo. Fábio Santos estava no Atlético-MG desde 2016, vindo do sair do Cruz Azul, do México. Pelo Galo foram 216 jogos, com 20 gols marcados, sendo campeão mineiro em 2017 e 2020.

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