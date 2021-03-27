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Fábio Santos afirma que diretoria do Corinthians precisa qualificar elenco para sequência da temporada

Um dos líderes do elenco corintiano ainda alertou sobre os cuidados para não queimar atletas promovidos da base e vê mais chances de títulos em campeonatos mata-mata...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 00:46

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 00:46
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
A classificação dramática do Corinthians à terceira fase da Copa do Brasil, ao bater o Retrô (PE) nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal, nesta sexta-feira (26), no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ), ligou o sinal de alerta para o clube no decorrer da temporada.
O Timão jogou menos que o time pernambucano, de apenas seis anos de história e que em 2021 joga em competições à nível nacional pela primeira vez. Para o lateral-esquerdo Fábio Santos, um dos atletas mais experientes do atual elenco corintiano, esse cenário mostra a necessidade da diretoria em qualificar o plantel para a sequência da temporada.
>> Confira a tabela da Copa do Brasil 2021Com uma dívida total estimada em mais de R$ 900 milhões, a palavra de ordem na parte administrativa do Parque São Jorge é contenção, por isso a ideia é de pouquíssimo investimento em atletas nesta temporada e bastante garimpo nas categorias de base. Já neste início de ano esportivo, o técnico Vagner Mancini promoveu oito jogadores ao time principal e colocou quatro em campo: Adson, Vitinho, Antony e Rodrigo Varanda, que foi titular dos sete jogos do Timão até aqui, em 2021.
Ainda assim, Fábio Santos, que tem 35 anos, destaca a cautela para que essa garotada não seja queimada em um momento de instabilidade no Timão, que, embora tenha alcançado o nono jogo sem perder, ainda não chegou ao seu nível de desempenho ideal.
- O grupo é grande, numeroso, mas precisa qualificar. A diretoria já pediu paciência para o elenco, vamos usar bastante a meninada, lançando aos poucos para não queimar os meninos - disse o camisa 26 ao SporTV após a classificação.
Fábio Santos crê que a cobrança da torcida corintiana, enquanto o time não apresentar o futebol esperado, será grande, mas que isso não traduzirá em perda de apoio. Para o atleta, o momento pede suporte dos mais velhos aos garotos recém-chegados ao profissional.
- Da mesma forma que a torcida vai continuar preocupada, vai continuar apoiando, estamos tentando dar força pra essa meninada - colocou o lateral-esquerdo.
Promovido à terceira fase da Copa do Brasil, aquela onde entrarão os times que não disputam o torneio até o começo, como as equipes brasileiras que jogam a Libertadores, o nono colocado na última edição do Brasileirão e os campeões das últimas Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde, o veterano acredita que as competições de mata-mata dão ao Corinthians um vislumbre maior de conquista.
- Vamos dar suporte aos meninos e continuar nessas competições de mata-mata, que são onde vemos mais chances de conquista - pontuou Fábio.
O Corinthians deixou para trás duas equipes do Pernambuco neste início de Copa do Brasil. Além de eliminar o Retrô, o Timão deixou para trás o atual campeão pernambucano, Salgueiro, na estreia, ao vencer por 3 a 0, no estádio Cornélio de Barros.

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